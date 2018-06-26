Bulut yere indi, görenlerin ağzı açık kaldı

ABD'deki bir otoyolda çekilen görüntülerde, havada asılı duran bulutun bir anda yere düştüğü görüldü. Video ABD'de bir anda fenomen haline geldi.

İDDİALAR SABUN KÖPÜĞÜ OLDUĞU YÖNÜNDE



Yere inen bulut daha sonra tekrar göğe yükselmeye başladı. Youtube'da paylaşılan videoya farklı tepkiler verildi. Kimileri duruma şaşırırken kimilerinin ise çok daha makul açıklamaları vardı.

Bazı kullanıcılar bunun endüstriyel temizlikte kullanılan devasa bir sabun köpüğü olduğunu iddia etti. Benzer bir sahne 2016 yılında Fas'ta da görülmüştü.



