Bulutlar arasında yürüyen insan görüntüsü sosyal medyayı salladı

Amerika Bişleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde bağlı Tuscaloosa'da çekilen görüntüde bulutların arasında yürüyen bir insan görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Solo Dolo isimli facebook hesabından, Tuscaloosa'daki yağmur bulutlarının geçişi canlı olarak yayınlanmaya başladı. O sırada herkesi şaşırtan görüntü ortaya çıktı.

Görüntüdeki dikkat çeken şey, gökyüzünde bulutların arasında yürüyen, kolları ve bacakları belirgin bir insanı figürünü andıran hareketli şekil. Canlı yayını izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. Facebook'ta bir milyondan fazla kez izlenen görüntü için binlerce yorum yapıldı.

