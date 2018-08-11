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Bunu hiç beklemiyordu! Manzarayı çekerken feci kazayı görüntüledi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Manzarayı çekmek isteyen kadın bir anda feci kazaya tanık oldu.

İspanya'da bir gölün kenarında manzarayı çekmek için duran kadın uçurumdan aşağı uçan aracı böyle görüntüledi.


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Anahtar Kelimeler:
Kaza İspanya manzara

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