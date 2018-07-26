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Bunun adı vahşet! Vicdansız adam köpeği böyle sürükledi

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaydedilen görüntülerde, vicdansız bir adam arabasının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde kaydedilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, aracının arkasına boynundan bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.

OLAYI KAYDEDEN VATANDAŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vicdansız adam, hemen arkasından gelen ve olayı kameraya kaydeden vatandaşın uzun uzun kornaya basmasına rağmen hiçbir tepki vermeyerek yoluna devam etti. Videoyu kaydeden vatandaş ise olay esnasında gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye köpek işkence

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