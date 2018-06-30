Bunun adı vicdansızlık! Yavru kediyi böyle tekmeledi

Karşıyaka Girne Caddesi’nde yaşanan olayda kimliği belirli olmayan bir vatandaş, pastanenin kapısında görülüyor. Çevrede bulunan yavru kedileri çağırdığı güvenlik kameralarına yansıyan cani, daha sonra yavru kedilerden bir tanesine tekme atıyor. Aldığı şiddetli darbenin ardından talihsiz hayvan metrelerce uzağa düşüyor. Videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından kediye tekme atan caniye tepki yağdı.

