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Bunun adı vicdansızlık! Yavru kediyi böyle tekmeledi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

Son günlerde hayvanlara yapılan kötü müdahelelere bir yenisi de İzmir’de eklendi. Bir caninin kediye attığı tekme güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Karşıyaka Girne Caddesi’nde yaşanan olayda kimliği belirli olmayan bir vatandaş, pastanenin kapısında görülüyor. Çevrede bulunan yavru kedileri çağırdığı güvenlik kameralarına yansıyan cani, daha sonra yavru kedilerden bir tanesine tekme atıyor. Aldığı şiddetli darbenin ardından talihsiz hayvan metrelerce uzağa düşüyor. Videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından kediye tekme atan caniye tepki yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir kedi

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