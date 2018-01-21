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Bunun adı vicdansızlık! Yolda duran köpeği ezdi

İLGİNÇ HABERLER | 21.01.2018 22:42 | Son Güncelleme 9 saat önce

İzmir’de bir otomobilin yolda yatan köpeği ezdiği görüntüler kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti.

Olay, 19 Ocak Cuma günü Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolda yatan köpeği ezip geçti. Yaşanan bu anlar ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce hayvanseverin tepkisine neden oldu.

Öte yandan, görüntüyü paylaşan kişi, köpeği ezip geçen otomobil sürücüsünün köpeği taş zannettiğini, köpeği özel bir kliniğe götürdüğünü ve masraf yapmak istemeyip Güzelbahçe Bakım Evi’ne atıp kaçtığını iddia ediyor.

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izmir köpek

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu nasil vicdan be insanlikmi bu
Kim boş yere bir serçe kuşunu öldürürse, kuş kıyamet günü onu ALLAH ’a şikayet edecek ve şöyle diyecektir: ‘Ya Rabbi! Şu adam beni (yemek gibi) bir menfaat için değil, (sırf eğlence olsun diye) boş yere öldürdü...! Sonsuz azap bu insan müsfettesini bekliyor..!
Allah belanı versin inşallah! Neden hayvanlara ve kadına şiddet, eziyet sürekli artıyor?!!!
allah seni isla etsin yazık be sana insan diyenede yazık
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