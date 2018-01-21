Bunun adı vicdansızlık! Yolda duran köpeği ezdi

Olay, 19 Ocak Cuma günü Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolda yatan köpeği ezip geçti. Yaşanan bu anlar ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce hayvanseverin tepkisine neden oldu.
Öte yandan, görüntüyü paylaşan kişi, köpeği ezip geçen otomobil sürücüsünün köpeği taş zannettiğini, köpeği özel bir kliniğe götürdüğünü ve masraf yapmak istemeyip Güzelbahçe Bakım Evi’ne atıp kaçtığını iddia ediyor.
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