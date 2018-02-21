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Bursa'da feci kaza...Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bursa'da feci kaza.

Bursa'da ana cadde üzerinde kontrolden çıkan bir araç, cadde üzerinde yürüyen bir yaya ile üç araca çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan yayanın hayati tehlikesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza

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