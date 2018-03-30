Bursa'da hayrete düşüren görüntü...Ters yöne giren otomobil trafikte geri geri böyle ilerledi

Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde sabah saatlerinde çekilen görüntülerde geriye doğru seyreden araç, görenleri şaşkına çevirirken, o anlar otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi. Aracın yavaş seyretmesinden dolayı trafik ağır işlerken, olası bir kazanın yaşanmaması sevindirdi. (İHA)