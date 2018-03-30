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Bursa'da hayrete düşüren görüntü...Ters yöne giren otomobil trafikte geri geri böyle ilerledi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

Bursa’da ters yöne girdikten sonra uzun süre geri gitmek zorunda kalan otomobil trafiği felç etti. Normal yolda geriye doğru seyreden araç, görenleri hayrete düşürdü. O anlar otobüsteki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde sabah saatlerinde çekilen görüntülerde geriye doğru seyreden araç, görenleri şaşkına çevirirken, o anlar otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi. Aracın yavaş seyretmesinden dolayı trafik ağır işlerken, olası bir kazanın yaşanmaması sevindirdi. (İHA)

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Bursa trafik Celalettin Özdemir

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