Bursa'da hayrete düşüren görüntü...Ters yöne giren otomobil trafikte geri geri böyle ilerledi

Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde sabah saatlerinde çekilen görüntülerde geriye doğru seyreden araç, görenleri şaşkına çevirirken, o anlar otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi. Aracın yavaş seyretmesinden dolayı trafik ağır işlerken, olası bir kazanın yaşanmaması sevindirdi. (İHA)
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