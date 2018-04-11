Bursa'da polis memurunun okulda iki eğitimciyi vurma anı kamerada

Bursa'da Nilüfer İlçesi'nde bulunan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'na polis memuru İlhan Ö. (45), okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcı Sinan Delibaş'ı silahla yaraladı. Yaralı öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Okula silahla giren polis hakkında da soruşturma başlatıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bursa'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşolu İlkokulu'nda polis memuru İlhan Ö.'nün dehşet saçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okula gelen İlhan Ö. koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdürü Tülay Taş'ı kovalayıp burada art arda tetiği çekip, vuruyor. İlhan Ö., daha sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı görüp onu da vuruyor. İlhan Ö.'nün okuldan ayrıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

OKUL MÜDÜRÜ'NE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Öğrenci velisi polis memuru İlhan Ö.'nün saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş'ın vücuduna 4 kurşun, Yardımcısı Servet Delitaş'ın bacağına ise tek kurşun isabet ettiği ve vücudundaki kanamanın sürdüğü bildirildi.