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Bursa'da polis memurunun okulda iki eğitimciyi vurma anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı.

Bursa'da Nilüfer İlçesi'nde bulunan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'na polis memuru İlhan Ö. (45), okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcı Sinan Delibaş'ı silahla yaraladı. Yaralı öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Okula silahla giren polis hakkında da soruşturma başlatıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bursa'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşolu İlkokulu'nda polis memuru İlhan Ö.'nün dehşet saçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okula gelen İlhan Ö. koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdürü Tülay Taş'ı kovalayıp burada art arda tetiği çekip, vuruyor. İlhan Ö., daha sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı görüp onu da vuruyor. İlhan Ö.'nün okuldan ayrıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

OKUL MÜDÜRÜ'NE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Öğrenci velisi polis memuru İlhan Ö.'nün saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş'ın vücuduna 4 kurşun, Yardımcısı Servet Delitaş'ın bacağına ise tek kurşun isabet ettiği ve vücudundaki kanamanın sürdüğü bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru İlhan Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı bacaklarından vurmuş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır." denildi.

Olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca idari soruşturma başlatılarak polis memurunun açığa alındığı ve müfettiş görevlendirilmesi yapıldığı bildirildi.

OKUL YÖNTEİCİLERİ TEHDİT EDİLMİŞ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi alına alınan Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş’ı ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, “Polis memuru aynı zamanda bir veli olarak bir ay önce okul müdürünü tehdit etmiş. Okul müdürümüz makamında ‘bunun hesabını sana soracağım’ demiş. Okul yöneticileri tehdit edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Zanlı, sabah elini kolunu sallayarak okula gelip yukarıya çıkıyor. Müdüre hanımı odasında göremeyince memurun odasına giriyor. Müdüre hanıma orada soru dahi sormadan dört el ateş ediyor. Ondan sonra hızını alamayıp dışarı çıkıyor. Silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen kurşunları bittiği için daha fazla ateş edememiş. yoksa Allah korusun 5 kurşunu daha olsa önüne gelene ateş edecek” dedi.

Şu anda müdüre hanımın ameliyatta olduğunu ifade eden Şeker, “İnşallah durumu iyiye gidecek. Müdür yardımcısı arkadaşımızın bir kurşun isabet ettiği için durumu iyi. Artık gerekli yasal düzenlemeler yapılsın. Bakanlığın gündemine şiddetin girmesi için ne kadar eğitimcinin ölmesi gerekiyor. Acilen tedbirlerin alınması gerekiyor” şeklinde konuştu. (AJANSLAR)

Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
CEZASI YOKKİ YAKINDA TERFİ EDER BU HERİF .
Çok üzüldüm boşu boşuna silah kullanmış yarım işi hiç sevmem.....
MY NET NASIL KONTROL SİSTEMİN VAR KİMDE YANASIN NASIL BİR AHLAK ANLAYISIN VAR ADAMIN NİCK NAME İNE BAKARMISIN RESMEN ANAYA KUFUR EDİYOR....YAZIKLAR OLSUN SİZE...
@murat.eskici sen bozuk olduğun için sana öyle geliyor....!!!!
1 kilo metal parçası ile erkeklik taslayanlar bir de (varsa) beynine, bileğine ve yüreğine güvenseler.
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