Bursa'da görenleri şaşkına çeviren görüntü

Demir yığınına dönen ve camları olmayan otomobil kara yolunda ilginç görüntüler oluşturdu. Yağmurlu havaya rağmen, camları olmayan ve takla attığı öğrenilen otomobil, Acemler'den şehir merkezi istikametine doğru ilerledi. Bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.