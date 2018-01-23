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Bursa'da görenleri şaşkına çeviren görüntü

İLGİNÇ HABERLER | 23.01.2018 15:41 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bursa'da, kaza sonrası hurdaya dönen aracı trafikte seyrederken görenler şaşırdı.

Demir yığınına dönen ve camları olmayan otomobil kara yolunda ilginç görüntüler oluşturdu. Yağmurlu havaya rağmen, camları olmayan ve takla attığı öğrenilen otomobil, Acemler'den şehir merkezi istikametine doğru ilerledi. Bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

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Bursa Kaza

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