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Bütün balığı yutan çocuk

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Bütün balığı yutan çocuğun görüntüsü sosyal medyada yayıldı, gerçek sonradan anlaşıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntü farklı yorumlara neden oldu. Bir çocuğun elindeki balığı bütün halinde yuttuğu anlar herkesi şaşırttı. Ancak videonun gerçek olmadığını savunanların da haklı sebepleri var. Onlar da balığı yutmaya çalışan çocuğun arkasında bulunan diğer çocuğun balığı görüntüye girmeden çektiği görüşünde.

Görüntülerden de görüleceği üzere arkadaki çocuğun elleri kadraja giriyor. İşte yaptıkları yanıltıcı şakayla sosyal medyada fenomen olan o çocukların görüntüsü.

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Anahtar Kelimeler:
balık viral sosyal medya

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