Büyük bir gürültüyle düştü, sosyal medyada paylaşımlar peş peşe geldi

ABD'nin Ohio, Michigan ve Ontario bölgeleri dün sıra dışı bir gece yaşadı. Bir anda ortaya çıkan bir ışık kütlesi bölgede yaşayanları korkuttu. Bölge sakinleri ateş topu gibi bir şey gördüklerini ve karanlık gökyüzünün birden gündüze döndüğünü söyledi.

Salı akşamı yerel saatle 18.00 civarında düşen meteor 2 büyüklüğünde sarsıntıya sebep oldu. Ulusal Hava Servisi de olayın meteorolojik olmadığını muhtemelen meteor olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda karanlık olan gökyüzü bir anda aydınlanıyor.