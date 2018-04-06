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Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu.

Pakistan'da çekildiği tahmin edilen bir görüntüde bina kendiliğinden yerle bir oluyor. İşte amatör kameraya kayda alınan o görüntü. Olayda can kaybı olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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Pakistan bina yıkılma

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