Büyük timsah küçük timsahı yedi.

Avustralya'da balıkçılar tarafından amatör kameraya kaydedilen görüntülerde su kenarında avladığı küçük timsahı iştahla mideye indiren dev timsah böyle görüntülendi. Balıkçılar önce küçük timsahı öldürdüğünü belirtirlen sonrasında ise onu yediği anları sosyal medyada yayınladı.