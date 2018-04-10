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Büyük timsah küçük timsahı yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Büyük timsah küçük timsahı yedi.

Avustralya'da balıkçılar tarafından amatör kameraya kaydedilen görüntülerde su kenarında avladığı küçük timsahı iştahla mideye indiren dev timsah böyle görüntülendi. Balıkçılar önce küçük timsahı öldürdüğünü belirtirlen sonrasında ise onu yediği anları sosyal medyada yayınladı.

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timsah av

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