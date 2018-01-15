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Buz kaplı gölün altında yüzen adam dehşeti yaşadı!

İLGİNÇ HABERLER | 15.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Buzla kaplı gölün altından yüzerek, daha önceden çekiç yardımıyla kırdıkları alandan çıkmasını bekledikleri adam o bölgeyi kaçırınca facianın kıyısından dönüldü.

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