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Buz pistinde evlilik teklifi alan kadın yere çakıldı

İLGİNÇ HABERLER | 31.12.2017 10:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

Buz pistinde erkek arkadaşından evlilik teklifi alan kadın, adamı tam öpeceği sırada yere düşüyor.

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evlilik teklifi buz pisti

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