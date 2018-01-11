HABER

Buz tutan yolda ecel terleri döken adam

İLGİNÇ HABERLER | 11.01.2018 20:54 | Son Güncelleme 9 saat önce

Kış geldi bu görüntülere hepimiz alışık olmalıyız. Her birimizin başına gelmesi an meselesi olan buzlu yolda düşme olaylarının en efsanesi de bu adamın başına gelmiş.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yol buz adam

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölü taklidi yapan horoz küçük kızı korkuttu

Ölü taklidi yapan horoz küçük kızı korkuttu

Uygunsuz parka gösterdiği tepki şaşkına çevirdi

Uygunsuz parka gösterdiği tepki şaşkına çevirdi

Metroda kadınların feci kavgası kamerada

Metroda kadınların feci kavgası kamerada

Donald Trump fena gaf yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Donald Trump fena gaf yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Narkoz etkisiyle 'Gelin çiçek derelim' performansı izleyenleri kahkahaya boğuyor

Narkoz etkisiyle 'Gelin çiçek derelim' performansı izleyenleri kahkahaya boğuyor

Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.