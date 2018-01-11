Buz tutan yolda ecel terleri döken adam

Kış geldi bu görüntülere hepimiz alışık olmalıyız. Her birimizin başına gelmesi an meselesi olan buzlu yolda düşme olaylarının en efsanesi de bu adamın başına gelmiş.
Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!
Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar
Ünlü sanatçı askerlere konser verdi
Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!
Hastanede mide bulandıran olay! Kantinde engelli kızı taciz etti
18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü!
Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!
Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Okuyucu Yorumları 0 yorum