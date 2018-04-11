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Buzdolabını otomobilin bagajında böyle taşıdılar

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Erzurum’da aracın içerisine sığmayan buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi ilginç görüntü oluşturdu.

Erzurum kent merkezinde cep telefonu kamerasına büyük buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi yansıdı. Otomobil sürücüsü yavaş yavaş aracı kullanırken bir kişide bagajdaki buzdolabını düşmemesi için yaya halde tutarak yürüdüğü görüldü.

Buzdolabının büyük bir kısmı bagajın dışında kalırken ilginç görüntüyü gören vatandaşlar şaşırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum buzdolabı

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