Buzdolabını otomobilin bagajında böyle taşıdılar

Erzurum kent merkezinde cep telefonu kamerasına büyük buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi yansıdı. Otomobil sürücüsü yavaş yavaş aracı kullanırken bir kişide bagajdaki buzdolabını düşmemesi için yaya halde tutarak yürüdüğü görüldü.

Buzdolabının büyük bir kısmı bagajın dışında kalırken ilginç görüntüyü gören vatandaşlar şaşırdı. (İHA)