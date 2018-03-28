Buzu yıkarak yüzeye çıkan denizaltı

Bir ABD denizaltısının tatbikatı sırasında çekilen görüntü tüm dünyayla paylaşıldı. ABD donanmasına ait bir saldırı denizaltısının bu tatbikatı sırasında 40 cm'lik bir buz tababasını deldiği belirtiliyor. Hem tatbikatın şekli hem de maliyeti yönünden eleştiri alan bu olayın görüntüleri dünyaya servis edildi.

2 ABD 1 İngiliz denizaltısının katıldığı tatbikatın maliyetinin 8,3 milyon dolar olduğu söylendi.