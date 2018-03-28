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Buzu yıkarak yüzeye çıkan denizaltı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 10:49 | Son Güncelleme

Abd donanmasına ait bir denizaltı Kuzey Buz Denizi'ndeki yaklaşık 40 cm'lik buzu yıkarak yüzeye çıktı. Tüm dünyaya servis edilen bu görüntüler merakla izlendi. Kimi kesimler tarafından ise olumsuz yorumlanan olay, sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bir ABD denizaltısının tatbikatı sırasında çekilen görüntü tüm dünyayla paylaşıldı. ABD donanmasına ait bir saldırı denizaltısının bu tatbikatı sırasında 40 cm'lik bir buz tababasını deldiği belirtiliyor. Hem tatbikatın şekli hem de maliyeti yönünden eleştiri alan bu olayın görüntüleri dünyaya servis edildi.

2 ABD 1 İngiliz denizaltısının katıldığı tatbikatın maliyetinin 8,3 milyon dolar olduğu söylendi.

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ABD tatbikat denizaltı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı

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