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Çakalı beslemek isterken az daha yem oluyorlardı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

İstanbul Çatalca'da karnını doyurmaya çıkan bir çakal, araçlarıyla Çatalca gezisine gelen gençleri gözüne kestirmiş. Sosyal medyada yayınlanan görüntü ilgi gördü.

İstanbul Çatalca'da karnını doyurmaya çıkan bir çakal, araçlarıyla Çatalca gezisine gelen gençleri gözüne kestirmiş. Gençler yanlarına gelen çakalın sevimliliğine kanıp beslemeye çalışırken az kalsın yem olacaklardı. İşte o anlar...

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