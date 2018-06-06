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Çakmak gazı çeken çocukların içler acısı hali kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’de yaşları 18’den küçük 5 çocuk, bir iş yerinin tepesinde çakmak gazı çekti. Çocukların içler acısı hali bir vatandaş cep telefonu kamerası tarafından kaydetti.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Kocamustafapaşa’da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 18 yaşından küçük 5 arkadaş, bir iş sitesinin damına çıkarak çakmak gazı koklamaya başladı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kameraya alındıklarından habersiz olan gençler, bir süre sonra kendilerinden geçti. İçlerinden bazıları ise bayılırken, çocukların bu hallerini görenlerin yürekleri burkuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çakmak gazı Fatih

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