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Çalışıyor mu diye kontrol etmek istedi, kendisini kelepçeledi

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Görüntüleri çeken kişinin söylediğine göre kelepçeyi kontrol etmek isteyen güvenlik görevlisi kendisini kelepçeledi.

Bir güvenlik görevlisi adam kendi kendini kelepçeledi. Videoyu kaydeden kişinin söylediğine göre kelepçenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek isteyen güvenlik görevlisi kendini kelepçeledi. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Kelepçe güvenlik görevlisi

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