Çalışıyor mu diye kontrol etmek istedi, kendisini kelepçeledi

Bir güvenlik görevlisi adam kendi kendini kelepçeledi. Videoyu kaydeden kişinin söylediğine göre kelepçenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek isteyen güvenlik görevlisi kendini kelepçeledi. İşte o anlar...
Maden işçisinin kızından çok acı sözler! 'Keşke babam 1 gün önce ölseydi'
Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü
Ayşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlara
Yol verme kavgasında kendini vurdu
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum