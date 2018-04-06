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Cam kapıyı tuzla buz etti!

İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan ilginç bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Koşar adımlarla ilerleyen bir adam, fark etmediği cam kapıya çarpınca olanlar oldu.

Çin'de bir alışveriş merkezinde kapıdan geçmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı. Hızla kapıdan geçmek isterken kapalı olan cam kapıyı fark etmeyen dalgın adam, bir anda cama çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kapı sarsılarak tuzla buz oldu.

Bu görüntülerse güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra da bu tarz kapılara çeşitli işaret ve çizgilerin koyulması gerektiği yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çin alışveriş merkezi cam kapı

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