Cam kapıyı tuzla buz etti!

Çin'de bir alışveriş merkezinde kapıdan geçmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı. Hızla kapıdan geçmek isterken kapalı olan cam kapıyı fark etmeyen dalgın adam, bir anda cama çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kapı sarsılarak tuzla buz oldu.
Bu görüntülerse güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra da bu tarz kapılara çeşitli işaret ve çizgilerin koyulması gerektiği yorumları yapıldı.
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