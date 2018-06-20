Cam yerinden çıkınca büyük şok yaşadı

Hindistan Havayollarına ait uçakta gerçekleşen olayda, uçak camlarından bir tanesinin iç kısmı yerinden çıktı. Yolcu ise haklı olarak korkmaya başladı. Yanı başındaki cam yerinden çıkınca şoka giren kadın başka bir yolcu tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. İşte o anlar...

