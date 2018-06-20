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Cam yerinden çıkınca büyük şok yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 22:09 | Son Güncelleme

Hindistan Havayollarına ait uçakta yaşanan olayda, yerinden çıkan cam kadın yolcuya büyük şok yaşattı.

Hindistan Havayollarına ait uçakta gerçekleşen olayda, uçak camlarından bir tanesinin iç kısmı yerinden çıktı. Yolcu ise haklı olarak korkmaya başladı. Yanı başındaki cam yerinden çıkınca şoka giren kadın başka bir yolcu tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. İşte o anlar...

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Hindistan kadın uçak

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