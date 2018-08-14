Çamaşır makinesinde giren yılanı itfaiye çıkardı

Zile ilçesine bağlı Belkaya köyünde müstakil bir evde çamaşır makinesinin motor kısmına bir yılan girdi. Ev sahipleri yılanın çıkması için makineyi dışarı çıkardı. Sonuç alınamayınca durumu itfaiyeye bildirerek yardım istediler.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu 1 metre boyundaki yılanı makineden çıkarmayı başardı. Paniğe neden olan yılan, tekrar doğal ortamına bırakılırken, ev sahipleri rahat bir nefes aldı.

