Çamaşır makinesinde giren yılanı itfaiye çıkardı

Zile ilçesine bağlı Belkaya köyünde müstakil bir evde çamaşır makinesinin motor kısmına bir yılan girdi. Ev sahipleri yılanın çıkması için makineyi dışarı çıkardı. Sonuç alınamayınca durumu itfaiyeye bildirerek yardım istediler.
İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu 1 metre boyundaki yılanı makineden çıkarmayı başardı. Paniğe neden olan yılan, tekrar doğal ortamına bırakılırken, ev sahipleri rahat bir nefes aldı.
Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var
Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor
Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama
Adnan Oktar’ın masonluğu sahte çıktı!
ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!
Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi
Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!
Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı
İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum