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Çamaşır makinesine sıkışan çocuk uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Oyun oynamak için çamaşır makinesinin içini seçen küçük bir çocuk, girdiği yerde sıkışıp kaldı. Yardıma gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu küçük kızı kurtardı.

Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde yaşanan olayda saklambaç oynadığı belirtilen küçük kız girdiği çamaşır makinesinin tamburunda mahsur kaldı. Çamaşır makinesine sıkışan kız görüldükten sonra polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen ekiplerin küçük kızı kurtarması pek kolay olmadı. Bir buçuk saat boyunca uğraşan polis ekipleri, en sonunda makineyi aletle parçalamaya karar verdiler ve minik kızı sıkıştığı tamburun içinden kurtardılar.

Olaydan yara almadan kurtulan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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çin çamaşır makinesi sıkışma

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