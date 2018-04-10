Çamaşır makinesine sıkışan çocuk uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde yaşanan olayda saklambaç oynadığı belirtilen küçük kız girdiği çamaşır makinesinin tamburunda mahsur kaldı. Çamaşır makinesine sıkışan kız görüldükten sonra polis ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen ekiplerin küçük kızı kurtarması pek kolay olmadı. Bir buçuk saat boyunca uğraşan polis ekipleri, en sonunda makineyi aletle parçalamaya karar verdiler ve minik kızı sıkıştığı tamburun içinden kurtardılar.
Olaydan yara almadan kurtulan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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