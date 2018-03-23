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Çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir kadın eski çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kümes hayvanı besleyen bir kadın, tavukları için çamaşır makinesini kümese dönüştürdü. Çamaşır makinesinden kümes ile tavuklarının yumurta veriminin daha da arttığını belirten kadın, gündüz tavuklarının makine içerisinde yumurta saldıklarını kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kümes tavuk çamaşır makinesi

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