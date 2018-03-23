Çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kümes hayvanı besleyen bir kadın, tavukları için çamaşır makinesini kümese dönüştürdü. Çamaşır makinesinden kümes ile tavuklarının yumurta veriminin daha da arttığını belirten kadın, gündüz tavuklarının makine içerisinde yumurta saldıklarını kaydetti. (İHA)
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