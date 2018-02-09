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Çamaşır makinesiyle akılalmaz yolculuk

İLGİNÇ HABERLER | 09.02.2018 12:06 | Son Güncelleme

İstanbul’da otomobilin bagajına konulan çamaşır makinesine sıkı sıkı sarılan bir kişi, bu şekilde yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü. Trafikte aracın bagajında çamaşır makinesiyle yapılan yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da çamaşır makinesini taşımak için araç bulamayan iki kişi çareyi otomobilin bagajında taşımakta buldu. Şahıslardan biri otomobili kullandı, diğer ise bagaja binerek çamaşır makinesini tutmaya çalıştı.

Akan trafikte bu şekilde ilerleyen şahıslar ise görenleri şaşkına çevirdi. Bagajda oturan şahsın çamaşır makinesini taşıyabilmek için hayatını hiçe sayması ise yok artık dedirtti. Yaşanan bu ilginç anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin trafikte ilerlediği ve bagajda birisinin oturarak çamaşır makinesini tutmaya çalıştığı görülüyor. (İHA)

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istanbul çamaşır makinesi trafik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bundan doğal ne olabilir ki adam zaten gücün bela ikinci elden ucuza almış bir de nakliyeye para mı ödesin
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