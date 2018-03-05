Çamlıca'daki yeni TV kulesine yıldırım düşme anı

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet etme anı amatör kameraya yansıdı. Kulenin üzerindeki dev antene isabet eden yıldırım hasar oluşturmadı.