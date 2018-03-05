HABER

Çamlıca'daki yeni TV kulesine yıldırım düşme anı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da kaydedilen görüntüde yıldırımın kuleye isabet etme anı kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet etme anı amatör kameraya yansıdı. Kulenin üzerindeki dev antene isabet eden yıldırım hasar oluşturmadı.

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti) Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeni tv kulesi Yıldırım Çamlıca istanbul

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağlayan bebeğini trolleyen anne güldürdü

Ağlayan bebeğini trolleyen anne güldürdü

Küçük çocuktan Mehmetçiği hayran bırakan ilahi

Küçük çocuktan Mehmetçiği hayran bırakan ilahi

Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

Karadeniz şivesiyle farelere dublaj yaptı, gülmekten kırıp geçirdi

Karadeniz şivesiyle farelere dublaj yaptı, gülmekten kırıp geçirdi

Annesi şarkı söyleyince gülüyor, babası söyleyince ağlıyor

Annesi şarkı söyleyince gülüyor, babası söyleyince ağlıyor

Kimin aklına gelirdi! Karda yüzlerinin kalıbını çıkardılar!

Kimin aklına gelirdi! Karda yüzlerinin kalıbını çıkardılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.