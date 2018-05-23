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Çamurlu yol insanların kabusu oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

Festival alanında bulunan çamurlu alan birçok insanın kabusu oldu. Bir o kadarda insanların eğlencesi haline dönüştü.

Festival alanında bulunan çamurlu alan birçok insanın kabusu oldu. Ancak bir o kadar insanın da yeni eğlencesi. Bir grup kalabalık alanda düşecek yeni insanı beklemeye koyulurken durumdan habersiz onlarca kişi de eğimli alanda kayıp düştü.

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Anahtar Kelimeler:
çamurlu yol festival

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