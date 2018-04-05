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Can alan iş kazası kamerada!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Can alan iş kazası kamerada!

Can alan iş kazası kameraya böyle yansıdı. Çin’de bir işçi, merdivenin üzerinde kendisine verilen kolileri yerleştirmeye çalışıyordu. Ancak biraz sonra arkadaşının verdiği koliyi almak isteyen talihsiz adam dengesini kaydedince metrelerce yükseklikten yere düştü.

Kafa üstü düşen şahsın yardımına mesai arkadaşları koştu. Ancak adamın orada hayatını kaybettiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kaza işçi ölüm

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