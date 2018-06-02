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Can çekişen yavru kedinin başından bir an olsun ayrılmadı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kedi, otomobilin çarpması sonucu can çekişen ve yavrusu olduğu düşünülen kedinin başından ayrılmadı.

Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi’nde seyir halindeki bir araç, yoldan geçen yavru kediye çarptı. O anları gözleyen anne kedi ise büyük acı içinde yavrusunun yanına gitti. Anne kedi, ölen yavrusunun başında bekleyerek dakikalarca yas tuttu. O anlar ise görenleri de duygulandırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yavru Kedi kedi Tekirdağ

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