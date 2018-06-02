Can çekişen yavru kedinin başından bir an olsun ayrılmadı

Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi’nde seyir halindeki bir araç, yoldan geçen yavru kediye çarptı. O anları gözleyen anne kedi ise büyük acı içinde yavrusunun yanına gitti. Anne kedi, ölen yavrusunun başında bekleyerek dakikalarca yas tuttu. O anlar ise görenleri de duygulandırdı. (İHA)

