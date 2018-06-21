Çanakkale'de sel araçları yuttu

Çanakkale ve çevresinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Sel nedeniyle bazı araçlar dere yatağına sürüklendi.

Paşaköy'de yaşanan selde yağmur suları araçları dereye kadar sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.



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