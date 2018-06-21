HABER

Çanakkale'de sel araçları yuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

Çanakkale Çan ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Çanakkale ve çevresinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Sel nedeniyle bazı araçlar dere yatağına sürüklendi.
Paşaköy'de yaşanan selde yağmur suları araçları dereye kadar sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Adeta ölüme meydan okuduAdeta ölüme meydan okudu
Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılarDev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sel araba

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adeta ölüme meydan okudu

Adeta ölüme meydan okudu

Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar

Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar

Kafasına yatak tahtası düştü

Kafasına yatak tahtası düştü

Tren raylara giren otomobile böyle çarptı

Tren raylara giren otomobile böyle çarptı

Rusya’da alkollü sürücü dehşeti

Rusya’da alkollü sürücü dehşeti

Motosiklet sürücüsünün şov uğruna ölümden döndüğü kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün şov uğruna ölümden döndüğü kaza kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.