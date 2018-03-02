Cani babadan küçük kızına insanlık dışı işkence!

Çin'de yaşanan olayda 10 yaşındaki kızını önce döven baba sonrasında motorun arkasına bağlayarak oan işkence etti. Çocuk istismarı suçuyla gözaltına alınan baba daha sonra tutuklandı. Cani baba verdiği ifadede kızını cezalandırmak için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

Küçük kız ise omuz ve sırt yaralarından dolayı hastaneye kaldırıldı. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bu görüntüler sosyal medyada yayıldı.