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Cani babadan küçük kızına insanlık dışı işkence!

İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Cani babadan küçük kızına insanlık dışı işkence!

Çin'de yaşanan olayda 10 yaşındaki kızını önce döven baba sonrasında motorun arkasına bağlayarak oan işkence etti. Çocuk istismarı suçuyla gözaltına alınan baba daha sonra tutuklandı. Cani baba verdiği ifadede kızını cezalandırmak için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

Küçük kız ise omuz ve sırt yaralarından dolayı hastaneye kaldırıldı. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bu görüntüler sosyal medyada yayıldı.

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çin baba işkence

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
o videoyu çekip ünlü olacağına, kıza yardım etsen daha iyi olmazmıydı? böyle babaların a kycaksın,,
insanlıktan nasibini almamışlar hem yapan hemde o görüntüleri çekenin bir farkı yok
Bunu yapan insan değil ama çeken daha da insan değil
O KAMERAYI TUTAN HAYVAN ELLERİN KIRILSIN ÇEKİM YAPACAĞINA GİTTE KIZA YARDIM ET
insanlık bitmiş artık tek çare temizlik
Allah bu cuma günü yüzü hürmetine o adamın belasını ver... Yavrum nasıl feryat ediyo... ellerin kırılsın be adam hicmi vicdan yok sende.. kücük kız cocuklara eziyet eden kim varsa Allah hesabını soracaktır..
Kizim 16 aylık ve su an kucağımda uyuyor bu çocuğun annesi yok mu nasıl bu insan değil hayvan değil hangi kelimeyi soyleyeyim icim sizladi Allah kahretsin seni hangi milletten olduğun önemli değil pislik herif
insanlık yok olup dünyayı hak eden hayvanlara kalsa keşke
idam idam idam...
bu nedir Allah aşkına
idam. dakika bile düşünmeden. suç sabit.
allah hidayet versin insanlara. bu insan kılıklı bir canavar
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