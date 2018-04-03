HABER

Canını hiçe sayarak demir bağlayan işçi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Muğla’da bir inşaattın 4. Katında hiçbir güvenlik önlemi almadan demir bağlayan işi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Muğla'da vatandaşlar tarafından amatör kameraya kaydedilen bir işçi çalıştığı inşaatın 4. katında kolon demiri bağlarken görüldü. Hiçbir güvenlik önlemi almadan en küçük bir olumsuzlukta 4. Kattan zemine düşecek olan işçinin ölümü hiçe sayarcasına çalışması görenleri şaşkına çevirdi. (İHA)

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işçi Muğla inşaat

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halk otobüsünün açık bırakılan ön kapısından böyle düştü

Halk otobüsünün açık bırakılan ön kapısından böyle düştü

Elazığlı fenomene Belediye Başkanı Güler rakip oldu

Elazığlı fenomene Belediye Başkanı Güler rakip oldu

Kamyonu boşaltırken dehşeti yaşadı!

Kamyonu boşaltırken dehşeti yaşadı!

UBER sürücüsüne silah çekip arabayı gasp ettiler

UBER sürücüsüne silah çekip arabayı gasp ettiler

Vahşi pitbull küçük çocuğa saldırdı

Vahşi pitbull küçük çocuğa saldırdı

Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor

Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.