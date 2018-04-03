Canını hiçe sayarak demir bağlayan işçi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi

Muğla'da vatandaşlar tarafından amatör kameraya kaydedilen bir işçi çalıştığı inşaatın 4. katında kolon demiri bağlarken görüldü. Hiçbir güvenlik önlemi almadan en küçük bir olumsuzlukta 4. Kattan zemine düşecek olan işçinin ölümü hiçe sayarcasına çalışması görenleri şaşkına çevirdi. (İHA)