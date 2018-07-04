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Cankurtaran, boğulan çocuğu böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

ABD'de bir havuzda kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Küçük çocuğun boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden can kurtaran, çocuğu kurtardı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ABD’de bir yüzme havuzundan gelen görüntüler izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Küçük bir erkek çocuğu, kalabalık havuzda boğulma tehlikesi yaşadı. Kimsenin dikkat etmediği küçük çocuğun çırpınışları, havuza girenleri izleyen cankurtaranın dikkatini çekti. Bir anda havuza atlayan cankurtaran, küçük çocuğu kucağına alarak boğulmaktan kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD havuz Çocuk cankurtaran

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