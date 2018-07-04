Cankurtaran, boğulan çocuğu böyle kurtardı

ABD’de bir yüzme havuzundan gelen görüntüler izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Küçük bir erkek çocuğu, kalabalık havuzda boğulma tehlikesi yaşadı. Kimsenin dikkat etmediği küçük çocuğun çırpınışları, havuza girenleri izleyen cankurtaranın dikkatini çekti. Bir anda havuza atlayan cankurtaran, küçük çocuğu kucağına alarak boğulmaktan kurtardı.
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