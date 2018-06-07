Canlarını zor kurtardılar

Görüntülerin adresi Çin. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet bir anda alevlere teslim oldu. Sürücü can havliyle araçtan inerken arkasındaki yolcu hafif ise yaralandı. O anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı.



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