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Canlı yayına böyle çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2018 09:28 | Son Güncelleme

Macaristan'da seçim tarihine geçebilecek bir olay yaşandı, canlı yayına tavuk kostümüyle çıktı.

Macaristan'da 8 Nisan'da yapılacak seçimlere katılan 'İki Kuyruklu Köpek Partisi'nin sözcüsü, bir televizyon programına tavuk kostümüyle çıktı. Sorulan sorulara ise "gıdaklayarak" yanıt verdi. '

İki Kuyruklu Köpek Partisi', 8 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde, tüm partilere tanınan 5 dakikalık sürede, uzun süre yankılanacak bir harekete imza attı. Parti Sözcüsü, televizyon programına tavuk kostümüyle çıktı ve kendisine sorulan tüm sorulara "gıdaklayarak" cevap verdi. İşte sosyal medyada da büyük ilgi uyandıran bu yayının görüntüsü.

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tavuk kostüm canlı yayın

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