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Canlı yayında feci kaza! Spiker neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER | 23.01.2018 16:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hava durumunu sunan spiker, canlı yayında ayağının kaymasıyla yere çakıldı. O talihsiz anlar kameraya böyle yansıdı. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler...

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Spiker hava durumu canlı yayın

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