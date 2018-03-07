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Canlı yayında gülme krizine giren spiker izlenme rekoru kırıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Canlı yayında haber sunarken gülme krizine giren spiker sosyal medyayı salladı.

Yerel bir TV kanalında haber sunarken gülme krizine giren spiker sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

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