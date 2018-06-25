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Canlı yayında muhabire taciz skandalı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

Brezilya Rede Globo televizyonunun muhabiri Julia Guimaraes tacizci bir taraftardan kıl payı kurtuldu.

Brezilya Rede Globo televizyonunun muhabiri Julia Guimaraes de tacizci bir taraftarın hedefi oldu. Saldırıdan kıl payı kurtulan güzel muhabir, tacizciye sözlü olarak tepki gösterdi.

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