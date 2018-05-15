Canlı yayında pitbull saldırısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşandığı belirtilen olayda, iki kadın sosyal medyada canlı yayın yaparken, evde besledikleri pibull cinssi köpek, bir anda kadınlardan birini saçından yakalıyor. Mavi renklerde ve örgü şeklindeki saçlarına odaklanan köpekten kurtulmak için çabalayan kadının yanındaki arkadaşı ise durum normalmiş gibi gülerek köpeği ayırmaya çalışıyor.
Ancak güçlü çenesiyle bilinen pitbull köpeğini ayırmak kolay olmuyor. Köpeğin dikkatini dağıtmaya çalışarak ayırmaya çalışan kadınlar, canlı yayın kaydına bu şekilde yansıdı. Daha sonra sosyal medyada da yayılan bu görüntü pitbull cinsi köpeklerin tehlikesini ve sahiplerine bile saldırabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte canlı yayında dehşet yaşatan o anlar!
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