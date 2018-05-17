Canlı yayında şaşırtan tesadüf

İngiltere'nin Canterbury kentinde yaşanan olayda televizyon muhabiri Cameron Tucker, lüks evlerinde hint kenviri yetiştiren bir çifitn haberini yapıyordu. Evde esrar ve benzeri maddeleri yetişdiğini anlatıyordu ki tam o sırada beklenmedik bir olay yaşandı.

Canlı yayın sırasında arkada beliren bir genç, saksıda uzun yapraklı bir bitkiyi elinde taşırken görüldü. Elindeki bitkiyle orada yayın yapıldığını fark eden genç, neye uğradığını şaşırdı ve bir anda kaçmaya başladı. Soğuk kanlılığını koruyan muhabir ise haberini anlatmaya devam etti.

Basına yansıyan görüntüde gencin neden koştuğu merak konusu olurken, kent polisi yaptığı açıklamada görüntüden haberlerinin olduğunu ancak işlenmekte olan bir suç olmadığını belirtti. Evlerinde kenevir bitkisini yetiştiren çift ise görülen duruşmada suçlu bulundu.

