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Canlı yayında şoke eden UFO görüntüsü

İLGİNÇ HABERLER | 15.01.2018 16:16 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD'deki KOIN 6 kanalın haber programı sırasında arka ekran hareketli bir cisim belirince stüdyoda panik yaşandı. O sırada ekrandaki cismi fark eden izleyiciler, ışık kitlesinin UFO olabileceğini iddia etti. İşte o görüntüler...

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ABD canlı yayın Ufo koın 6

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