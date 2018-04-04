Çanta çalmak isteyen yankesici kadını defalarca bıçakladı.

İrlanda'nın Dublin şehrinde meydana gelen dehşet olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Otuzlu yaşlarındaki bir kadının arkasından hızla gelerek çantasını çalmaya çalışan hırsız, kadının direnişi sonrasında bıçak kullandı.

Görüntülerde kadının kolundaki çantayı almak için uğraşan hırsız, bu sırada kadını omzundan, elinden bıçaklamaya başlıyor. Kadın kendini savunmak için mücadele etse de bıçaklı saldırganı engelleyemiyor. İstediğini elde edemeyen hırsız, defalarca bıçak darbesiyle yaraladığı kadının yanından uzaklaşıyor.

Kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi verildi. Polis saldırganı yakamak için soruşturma başlattı.