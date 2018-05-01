Çantasını çalmak istediği kadını merdivenlerden sürükledi

İnternet dünyasında yayılan cani bir hırsızın görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntüde kadının çantasını çalmak isteyen hırsız bir anda hamle yapıyor. Çantayı vermemekte direnen kadın çantayı bırakmayınca, hırsız çantayla beraber çektiği kadını merdivenlerden sürüklüyor.
Daha fazla direnemeyen kadın, çantayı bırakmak zorunda kalırken hırsız olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. Söz konusu görüntüler hırsızın daha sonra yakalandığını gösteriyor.
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