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Çatıda mahsur kalan inek vinçle indirildi

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2018 22:26 | Son Güncelleme

Denizli’de eşine ender rastlanan bir olayda kaldığı ahırın çatısına merdivenlerden çıkan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki inek, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu çıktığı yerden vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirilebildi.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde Adile Karaman’a ait inek, evin merdiveninden ahırın çatısına çıktı. İneğini ahırın çatısında gören Karaman, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kale Şubesi ekipleri yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki ineği mahsur kaldığı çatıdan kurtarmak için çalışma başlattı. Çatıda mahsur kalan inek, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirilip sahibine teslim edildi.

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Denizli inek vinç çatı

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