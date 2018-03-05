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Çatıdan düşen kar yığını faciaya neden oluyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

Çatıdan düşen kar yığını faciaya neden oluyordu.

Rusya'da bir çığ gibi çatıdan düşen kar saniye saniye böyle görüntülendi. Kazadan sonra kadının ve çocuğun hastaneye kaldırıldığı her ikisinin de sağlıklı olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kar çatı

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