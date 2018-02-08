Çekiçle kırdığı taşların içinden çıkanlar şaşırttı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor. Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor. İşte o görüntü.
Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar
Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç
Sivas'ta fıkra gibi olay! 'Köprüyü biz yaptık, geçmeyin' levhasını görenler şaşkına döndü
Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Korkutan açıklama: Bu şehirlerde içme suyu tükeniyor
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Trump'ın foyası ortaya çıktı!
Son dakika: Esad PYD'yi, ABD Esad'ı vurmuştu! İlk açıklama
AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı
Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum