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Çekiçle kırdığı taşların içinden çıkanlar şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER | 08.02.2018 14:30 | Son Güncelleme

Çekiçle kırdığı taşların içinden çıkanlar şaşırttı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor. Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor. İşte o görüntü.

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çekiç taş elmas

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