Çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

Zonguldak Alaplı İlçesinde yakıtı biten bir araç sürücüsü, aracını benzin istasyonuna götürmek için bacaklarını kullandı. Çalışır haldeki arkadaki otomobilin ön kaputu ile önceki aracın bagaj kısmı arasında duran adam, öndeki aracı ayakları ile İlçe merkezinden ay boyunda bulunan Oto tamirhaneye kadar götürdü.

Ön kaputun üzerinde duran kişinin önünde giden diğer otomobili yaklaştıkları zaman dokunarak ittiği dikkat çekti. Onu benzin istasyonuna götüren iki arkadaşın, tamponlarının zarar görmemesi için bu yolu bulduğu ifade edildi.

Oturduğu kaput üzerinden önündeki aracı iten kişinin, tehlikeli yolculuğunda kendisine şaşıran sürücüler yanından geçerken, "Maşallah maşallah” dedikleri duyuldu. (İHA)